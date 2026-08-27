Volatus Aerospace Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Volatus Aerospace

Das Papier von Volatus Aerospace gab in der TSX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 0,500 CAD abwärts. Der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,500 CAD nach. Bei 0,500 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88'218 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 26.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,890 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 78,000 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,450 CAD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 10,000 Prozent wieder erreichen.

Volatus Aerospace liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Volatus Aerospace hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.42 Mio. CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -20,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.59 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.11.2026 dürfte Volatus Aerospace Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Volatus Aerospace im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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