Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gibt am Vormittag ab

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der TSX-Sitzung 2,1 Prozent auf 0,470 CAD.

Bei 0,890 CAD erreichte der Titel am 26.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 47,191 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2026 bei 0,450 CAD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,255 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Volatus Aerospace am 13.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -20,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.42 Mio. CAD im Vergleich zu 10.59 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Am 26.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Verlust von -0,033 CAD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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