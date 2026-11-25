Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im TSX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 0,340 CAD. Die Volatus Aerospace-Aktie sank bis auf 0,330 CAD. Mit einem Wert von 0,350 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 403'204 Volatus Aerospace-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.03.2026 auf bis zu 0,890 CAD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 61,798 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2026 Kursverluste bis auf 0,320 CAD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,882 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Volatus Aerospace liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 10.51 Mio. CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.59 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.05.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Volatus Aerospace-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 02.12.2027.

In der Volatus Aerospace-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,038 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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