Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagnachmittag leichter

Die Volatus Aerospace-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im TSX-Handel ging es um 4,8 Prozent auf 0,590 CAD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,590 CAD. Mit einem Wert von 0,620 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 381'691 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2026 bei 0,890 CAD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,847 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 01.08.2026 Kursverluste bis auf 0,450 CAD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,729 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 13.08.2026 hat Volatus Aerospace in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.42 Mio. CAD – das entspricht einem Minus von -20,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.59 Mio. CAD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.11.2026 erfolgen.

Redaktion finanzen.ch

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