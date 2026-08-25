Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Volatus Aerospace-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via TSX bei 0,510 CAD. Die Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf 0,510 CAD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,500 CAD. Bei 0,510 CAD ging der Anteilsschein in den TSX-Handel. Bisher wurden heute 48'140 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.

Bei 0,890 CAD markierte der Titel am 26.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 74,510 Prozent Luft nach oben. Am 01.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,450 CAD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,765 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie.

Volatus Aerospace liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 8.42 Mio. CAD in den Büchern – ein Minus von -20,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volatus Aerospace 10.59 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Volatus Aerospace wird am 26.11.2026 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,030 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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