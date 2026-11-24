Das Papier von Volatus Aerospace legte um 16:28 Uhr zu und stieg im TSX-Handel um 1,4 Prozent auf 0,360 CAD. Die Volatus Aerospace-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,370 CAD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,370 CAD. Zuletzt wechselten 437'921 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Am 26.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,890 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 147,222 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2026 auf bis zu 0,320 CAD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volatus Aerospace-Aktie 12,500 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.11.2026 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,76 Prozent auf 10.51 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.59 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Volatus Aerospace am 05.05.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Volatus Aerospace rechnen Experten am 02.12.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,038 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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