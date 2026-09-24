Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023
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24.09.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagnachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im TSX-Handel verbilligte sie sich um 4,7 Prozent auf 0,610 CAD.
Die Volatus Aerospace-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im TSX-Handel ging es um 4,7 Prozent auf 0,610 CAD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,610 CAD. Bei 0,640 CAD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 663'197 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 26.03.2026 auf bis zu 0,890 CAD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 45,902 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,450 CAD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,230 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Volatus Aerospace 8.42 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.59 Mio. CAD umgesetzt worden.
Die Volatus Aerospace-Bilanz für Q3 2026 wird am 26.11.2026 erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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