Um 16:28 Uhr sprang die Volatus Aerospace-Aktie im TSX-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 0,360 CAD zu. Kurzfristig markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,370 CAD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,350 CAD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 663'034 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 26.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,890 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 147,222 Prozent Plus fehlen der Volatus Aerospace-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,320 CAD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,111 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volatus Aerospace am 10.11.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Volatus Aerospace 10.51 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.59 Mio. CAD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.05.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 02.12.2027.

2026 dürfte Volatus Aerospace einen Verlust von -0,038 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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