Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagnachmittag mit Kursverlusten

Die Volatus Aerospace-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im TSX-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 0,480 CAD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volatus Aerospace-Aktie bisher bei 0,470 CAD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,490 CAD. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 267'145 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,890 CAD erreichte der Titel am 26.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 85,417 Prozent Plus fehlen der Volatus Aerospace-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,450 CAD fiel das Papier am 01.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,250 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Volatus Aerospace am 13.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.42 Mio. CAD – das entspricht einem Minus von -20,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.59 Mio. CAD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 26.11.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,033 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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