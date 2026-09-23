Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023
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23.09.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Anleger schicken Volatus Aerospace am Mittwochnachmittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Zuletzt ging es für das Volatus Aerospace-Papier aufwärts. Im TSX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 0,625 CAD.
Um 16:28 Uhr wies die Volatus Aerospace-Aktie Gewinne aus. In der TSX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 0,625 CAD nach oben. Im Tageshoch stieg die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,640 CAD. Bei 0,630 CAD startete der Titel in den TSX-Handelstag. Über TSX wurden im bisherigen Handelsverlauf 246'781 Volatus Aerospace-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,890 CAD erreichte der Titel am 26.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 29,775 Prozent niedriger. Am 01.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,450 CAD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,000 Prozent würde die Volatus Aerospace-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Volatus Aerospace gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -20,49 Prozent auf 8.42 Mio. CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.59 Mio. CAD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.11.2026 veröffentlicht.
Redaktion finanzen.ch
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