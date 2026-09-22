Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Volatus Aerospace-Aktie konnte um 16:28 Uhr im TSX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 0,640 CAD. Das bisherige Tageshoch markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,640 CAD. Bei 0,620 CAD ging der Anteilsschein in den TSX-Handel. Zuletzt stieg das TSX-Volumen auf 386'135 Volatus Aerospace-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,890 CAD) erklomm das Papier am 26.03.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 39,063 Prozent zulegen. Bei 0,450 CAD erreichte der Anteilsschein am 01.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,688 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Volatus Aerospace liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Volatus Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 8.42 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.59 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um -20,49 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Volatus Aerospace-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,030 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace-Aktie im Minus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht Rückläufige Umsatzzahlen

Volatus Aerospace mit Deal über Batterielieferungen - Aktie zieht deutlich an

Volatus-Aktie im Fokus: Volatus Aerospace meldet gestiegene Umsätze und schmälert die Verluste