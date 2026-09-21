Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im TSX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 0,610 CAD. Bei 0,620 CAD erreichte die Volatus Aerospace-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,620 CAD. Bisher wurden heute 136'685 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.

Am 26.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,890 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 45,902 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,450 CAD. Dieser Wert wurde am 01.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 35,556 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Volatus Aerospace veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.42 Mio. CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -20,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.59 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2026 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace 2026 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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