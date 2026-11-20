Das Papier von Volatus Aerospace gab in der TSX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 0,345 CAD abwärts. Die Volatus Aerospace-Aktie sank bis auf 0,320 CAD. Bei 0,330 CAD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 790'914 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Bei 0,890 CAD markierte der Titel am 26.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 157,971 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,320 CAD fiel das Papier am 20.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,246 Prozent.

Volatus Aerospace gewährte am 10.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.51 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 10.59 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Volatus Aerospace am 05.05.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Volatus Aerospace-Anleger Experten zufolge am 02.12.2027 werfen.

Laut Analysten dürfte Volatus Aerospace im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,038 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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