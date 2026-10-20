Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Volatus Aerospace-Aktie. Der Anteilsschein notierte via TSX bei 0,500 CAD. Bei 0,510 CAD erreichte die Volatus Aerospace-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,490 CAD markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die TSX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,510 CAD. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 599'123 Aktien.

Am 26.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,890 CAD. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 43,820 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,450 CAD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 10,000 Prozent wieder erreichen.

Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -20,49 Prozent auf 8.42 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.59 Mio. CAD gelegen.

Am 26.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Volatus Aerospace veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.ch

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