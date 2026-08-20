Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagnachmittag leichter

Die Volatus Aerospace-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im TSX-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 0,510 CAD abwärts. Im Tief verlor die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,510 CAD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,520 CAD. Bisher wurden heute 50'939 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.

Am 26.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,890 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 74,510 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,450 CAD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,765 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volatus Aerospace am 13.08.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.42 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.71 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 25.08.2027.

In der Volatus Aerospace-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,030 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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