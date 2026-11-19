Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach unten. In der TSX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,0 Prozent auf 0,363 CAD. In der Spitze fiel die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,360 CAD. Bei 0,380 CAD ging der Anteilsschein in den TSX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 295'648 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 26.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,890 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 145,517 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,360 CAD ab. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 0,694 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Volatus Aerospace liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,76 Prozent zurück. Hier wurden 10.51 Mio. CAD gegenüber 10.59 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 05.05.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Volatus Aerospace rechnen Experten am 02.12.2027.

Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2026 -0,038 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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