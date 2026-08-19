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Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023

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19.08.2026 16:29:00

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag Verlust reich

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag Verlust reich

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie rutschte in der TSX-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 0,510 CAD ab.

Volatus Aerospace
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Die Volatus Aerospace-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im TSX-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 0,510 CAD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Volatus Aerospace-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,500 CAD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,510 CAD. Zuletzt wechselten via TSX 137'109 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Am 26.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,890 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 74,510 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,450 CAD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 11,765 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Volatus Aerospace am 13.08.2026. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.71 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.42 Mio. CAD ausgewiesen.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Volatus Aerospace-Anleger Experten zufolge am 25.08.2027 werfen.

2026 dürfte Volatus Aerospace einen Verlust von -0,030 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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