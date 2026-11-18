Die Volatus Aerospace-Aktie gab im TSX-Handel um 16:28 Uhr um 3,8 Prozent auf 0,385 CAD nach. Die Abwärtsbewegung der Volatus Aerospace-Aktie ging bis auf 0,380 CAD. Zum TSX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,395 CAD. Zuletzt stieg das TSX-Volumen auf 537'757 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 26.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,890 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 131,169 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volatus Aerospace-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2026 (0,380 CAD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,299 Prozent.

Am 10.11.2026 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,76 Prozent auf 10.51 Mio. CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.59 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.05.2027 erfolgen. Am 02.12.2027 wird Volatus Aerospace schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,038 CAD je Aktie in den Volatus Aerospace-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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