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Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023

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18.09.2026 16:29:00

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagnachmittag mit Einbussen

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagnachmittag mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im TSX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 0,610 CAD.

Volatus Aerospace
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Um 16:28 Uhr rutschte die Volatus Aerospace-Aktie in der TSX-Sitzung um 3,2 Prozent auf 0,610 CAD ab. Die Volatus Aerospace-Aktie sank bis auf 0,610 CAD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,630 CAD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112'910 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2026 bei 0,890 CAD. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 31,461 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,450 CAD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie 26,230 Prozent sinken.

Volatus Aerospace veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite hat Volatus Aerospace im vergangenen Quartal 8.42 Mio. CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volatus Aerospace 10.59 Mio. CAD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2026 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,030 CAD je Volatus Aerospace-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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