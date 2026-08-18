Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023
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18.08.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit angezogener Handbremse
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Mit einem Kurs von 0,510 CAD zeigte sich die Volatus Aerospace-Aktie im TSX-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Volatus Aerospace-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via TSX bei 0,510 CAD. In der Spitze legte die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,510 CAD zu. Die Volatus Aerospace-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,510 CAD ab. Bei 0,510 CAD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 83'732 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 26.03.2026 auf bis zu 0,890 CAD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Kursplus von 74,510 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,450 CAD am 01.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,765 Prozent.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volatus Aerospace am 13.08.2026. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Volatus Aerospace 8.42 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.71 Mio. CAD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Volatus Aerospace am 26.11.2026 vorlegen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Volatus Aerospace möglicherweise am 25.08.2027 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,028 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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