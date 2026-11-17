Die Volatus Aerospace-Aktie konnte um 16:28 Uhr im TSX-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,1 Prozent auf 0,415 CAD. Bei 0,415 CAD erreichte die Volatus Aerospace-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 0,395 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Volatus Aerospace-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 388'938 Stück gehandelt.

Bei 0,890 CAD erreichte der Titel am 26.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 114,458 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,385 CAD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie 7,229 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volatus Aerospace am 10.11.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Volatus Aerospace im vergangenen Quartal 10.51 Mio. CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -0,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volatus Aerospace 10.59 Mio. CAD umsetzen können.

Die Volatus Aerospace-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.05.2027 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Volatus Aerospace möglicherweise am 02.12.2027 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Volatus Aerospace 2026 einen Verlust in Höhe von -0,038 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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