Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.09.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im TSX-Handel legte sie um 4,2 Prozent auf 0,615 CAD zu.
Die Volatus Aerospace-Aktie stieg im TSX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 0,615 CAD. Im Tageshoch stieg die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,615 CAD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,590 CAD. Im heutigen Handel wurden bisher 238'277 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 0,890 CAD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,715 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,450 CAD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,829 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volatus Aerospace am 13.08.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -20,49 Prozent auf 8.42 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.59 Mio. CAD gelegen.
Voraussichtlich am 26.11.2026 dürfte Volatus Aerospace Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2026 -0,030 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie
Volatus Aerospace-Aktie im Minus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht Rückläufige Umsatzzahlen
Volatus Aerospace mit Deal über Batterielieferungen - Aktie zieht deutlich an
Volatus-Aktie im Fokus: Volatus Aerospace meldet gestiegene Umsätze und schmälert die Verluste
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc
|
16:29
|Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Ausblick: Volatus Aerospace legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.05.26
|Volatus Aerospace-Aktie im Minus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht Rückläufige Umsatzzahlen (finanzen.ch)
|
14.05.26
|Ausblick: Volatus Aerospace mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.03.26
|Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
19.03.26
|Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace büsst am Vormittag ein (finanzen.ch)
Analysen zu Volatus Aerospace Inc
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: US-Börsen legen zu -- SMI und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.