Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Volatus Aerospace-Aktie stieg im TSX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 0,615 CAD. Im Tageshoch stieg die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,615 CAD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,590 CAD. Im heutigen Handel wurden bisher 238'277 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,890 CAD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,715 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,450 CAD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,829 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volatus Aerospace am 13.08.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -20,49 Prozent auf 8.42 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.59 Mio. CAD gelegen.

Voraussichtlich am 26.11.2026 dürfte Volatus Aerospace Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2026 -0,030 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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