Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023
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17.08.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Zuletzt stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der TSX-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 0,515 CAD.
Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 0,515 CAD. Die Volatus Aerospace-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,520 CAD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,510 CAD. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 229'003 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,890 CAD. Dieser Kurs wurde am 26.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Kursplus von 72,816 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2026 auf bis zu 0,450 CAD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 12,621 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.42 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.71 Mio. CAD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 26.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 25.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Volatus Aerospace.
Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2026 -0,028 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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