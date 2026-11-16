Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Montagnachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr rutschte die Volatus Aerospace-Aktie in der TSX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 0,400 CAD ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,395 CAD. Den Handelstag beging das Papier bei 0,400 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 328'480 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 26.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,890 CAD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 122,500 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,395 CAD fiel das Papier am 16.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volatus Aerospace-Aktie 1,266 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.11.2026 hat Volatus Aerospace in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,76 Prozent auf 10.51 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel hatte Volatus Aerospace 10.59 Mio. CAD umgesetzt.

Die Volatus Aerospace-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.05.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 02.12.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Volatus Aerospace.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,037 CAD je Volatus Aerospace-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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