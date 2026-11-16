|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.11.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Montagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im TSX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 0,400 CAD.
Um 16:28 Uhr rutschte die Volatus Aerospace-Aktie in der TSX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 0,400 CAD ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,395 CAD. Den Handelstag beging das Papier bei 0,400 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 328'480 Volatus Aerospace-Aktien.
Am 26.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,890 CAD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 122,500 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,395 CAD fiel das Papier am 16.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volatus Aerospace-Aktie 1,266 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 10.11.2026 hat Volatus Aerospace in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,76 Prozent auf 10.51 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel hatte Volatus Aerospace 10.59 Mio. CAD umgesetzt.
Die Volatus Aerospace-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.05.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 02.12.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Volatus Aerospace.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,037 CAD je Volatus Aerospace-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie
Volatus Aerospace-Aktie: Knappe Verfehlung bei den jüngsten Zahlen
Volatus Aerospace-Aktie im Minus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht Rückläufige Umsatzzahlen
Volatus Aerospace mit Deal über Batterielieferungen - Aktie zieht deutlich an
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc
|
16:29
|Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Montagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Volatus Aerospace-Aktie: Knappe Verfehlung bei den jüngsten Zahlen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Ausblick: Volatus Aerospace zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.26
|Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace zeigt sich am Freitagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittwochvormittag leichter (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Ausblick: Volatus Aerospace legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Volatus Aerospace Inc
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.