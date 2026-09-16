Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023
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16.09.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie rutschte in der TSX-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 0,620 CAD ab.
Die Volatus Aerospace-Aktie gab im TSX-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 0,620 CAD nach. Der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,620 CAD nach. Mit einem Wert von 0,630 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via TSX 232'992 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,890 CAD. Dieser Kurs wurde am 26.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,548 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.08.2026 (0,450 CAD). Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 37,778 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 13.08.2026 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -20,49 Prozent auf 8.42 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.59 Mio. CAD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 26.11.2026 dürfte Volatus Aerospace Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
2026 dürfte Volatus Aerospace einen Verlust von -0,030 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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