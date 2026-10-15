Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 0,495 CAD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,500 CAD. Bei 0,500 CAD ging der Anteilsschein in den TSX-Handel. Bisher wurden via TSX 185'824 Volatus Aerospace-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 0,890 CAD erreichte der Titel am 26.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 44,382 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,450 CAD am 01.08.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 9,091 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Volatus Aerospace liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -20,49 Prozent auf 8.42 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.59 Mio. CAD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.ch

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