Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 0,635 CAD. In der Spitze fiel die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,620 CAD. Bei 0,650 CAD eröffnete der Anteilsschein. Von der Volatus Aerospace-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 959'038 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,890 CAD. Dieser Kurs wurde am 26.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 28,652 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2026 bei 0,450 CAD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,134 Prozent.

Volatus Aerospace liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volatus Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 8.42 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.59 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um -20,49 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.11.2026 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,030 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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