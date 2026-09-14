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Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023

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14.09.2026 16:29:00

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Montagnachmittag in Grün

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Montagnachmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Zuletzt stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der TSX-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 0,640 CAD.

Volatus Aerospace
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Volatus Aerospace zulegen und verteuerte sich in der TSX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 0,640 CAD. Das bisherige Tageshoch markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,650 CAD. Zum TSX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,650 CAD. Bisher wurden heute 1'790'982 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.03.2026 auf bis zu 0,890 CAD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 39,063 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,450 CAD. Dieser Wert wurde am 01.08.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,688 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 13.08.2026 äusserte sich Volatus Aerospace zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -20,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.42 Mio. CAD im Vergleich zu 10.59 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Volatus Aerospace wird am 26.11.2026 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,030 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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