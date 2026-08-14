Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace knickt am Freitagnachmittag ein

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte um 16:28 Uhr im TSX-Handel in Rot und verlor 13,6 Prozent auf 0,493 CAD. Die höchsten Verluste verbuchte die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,470 CAD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,540 CAD. Im TSX-Handel wechselten bis jetzt 1'837'222 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Am 26.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,890 CAD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 44,663 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,445 CAD am 15.08.2025. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 10,674 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Volatus Aerospace liess sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -1,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.63 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 5.71 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.11.2026 dürfte Volatus Aerospace Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 25.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Volatus Aerospace-Verlust in Höhe von -0,028 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace-Aktie im Minus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht Rückläufige Umsatzzahlen

Volatus Aerospace mit Deal über Batterielieferungen - Aktie zieht deutlich an

Volatus-Aktie im Fokus: Volatus Aerospace meldet gestiegene Umsätze und schmälert die Verluste