|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.11.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie rutschte in der TSX-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 0,415 CAD ab.
Das Papier von Volatus Aerospace gab in der TSX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 0,415 CAD abwärts. Bei 0,415 CAD markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,425 CAD. Im heutigen Handel wurden bisher 120'696 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2026 bei 0,890 CAD. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 53,371 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 0,410 CAD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 1,205 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Volatus Aerospace gewährte am 10.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.51 Mio. CAD – das entspricht einem Minus von -0,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.59 Mio. CAD in den Büchern gestanden hatten.
Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.05.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 02.12.2027.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,036 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie
Volatus Aerospace-Aktie: Knappe Verfehlung bei den jüngsten Zahlen
Volatus Aerospace-Aktie im Minus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht Rückläufige Umsatzzahlen
Volatus Aerospace mit Deal über Batterielieferungen - Aktie zieht deutlich an
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc
|
13.11.26
|Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace verbilligt sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Volatus Aerospace-Aktie: Knappe Verfehlung bei den jüngsten Zahlen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Ausblick: Volatus Aerospace zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.26
|Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace zeigt sich am Freitagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittwochvormittag leichter (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Ausblick: Volatus Aerospace legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.05.26
|Volatus Aerospace-Aktie im Minus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht Rückläufige Umsatzzahlen (finanzen.ch)
Analysen zu Volatus Aerospace Inc
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.