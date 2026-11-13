Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace verbilligt sich am Nachmittag

Das Papier von Volatus Aerospace gab in der TSX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 0,415 CAD abwärts. Bei 0,415 CAD markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,425 CAD. Im heutigen Handel wurden bisher 120'696 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2026 bei 0,890 CAD. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 53,371 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 0,410 CAD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 1,205 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Volatus Aerospace gewährte am 10.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.51 Mio. CAD – das entspricht einem Minus von -0,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.59 Mio. CAD in den Büchern gestanden hatten.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.05.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 02.12.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,036 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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