Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023
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13.10.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace büsst am Nachmittag ein
Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie rutschte in der TSX-Sitzung zuletzt um 3,6 Prozent auf 0,540 CAD ab.
Die Volatus Aerospace-Aktie rutschte in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr um 3,6 Prozent auf 0,540 CAD ab. Zwischenzeitlich weitete die Volatus Aerospace-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,540 CAD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,550 CAD. Bisher wurden heute 262'915 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 26.03.2026 auf bis zu 0,890 CAD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 64,815 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2026 bei 0,450 CAD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 16,667 Prozent Luft nach unten.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volatus Aerospace am 13.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 8.42 Mio. CAD – das entspricht einem Abschlag von -20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.59 Mio. CAD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Volatus Aerospace am 26.11.2026 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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