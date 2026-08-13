Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der TSX-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 0,555 CAD. In der Spitze gewann die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,560 CAD. Zum TSX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,560 CAD. Bisher wurden heute 201'263 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,890 CAD. Dieser Kurs wurde am 26.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 37,640 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,415 CAD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,225 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie.

Volatus Aerospace veröffentlichte am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -1,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.63 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 5.71 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Volatus Aerospace rechnen Experten am 25.08.2027.

Analysten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace 2026 einen Verlust in Höhe von -0,028 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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