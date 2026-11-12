Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr fiel die Volatus Aerospace-Aktie. Im TSX-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 0,415 CAD ab. Die Volatus Aerospace-Aktie sank bis auf 0,410 CAD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,430 CAD. Zuletzt wechselten via TSX 363'979 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Bei 0,890 CAD erreichte der Titel am 26.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Kursplus von 114,458 Prozent wieder erreichen. Am 06.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,410 CAD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,205 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 10.11.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Volatus Aerospace hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.51 Mio. CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.59 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Volatus Aerospace wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 05.05.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Volatus Aerospace rechnen Experten am 02.12.2027.

In der Volatus Aerospace-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,036 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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