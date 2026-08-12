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Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023

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12.08.2026 16:29:00

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Kaum Ausschläge verzeichnete die Volatus Aerospace-Aktie im TSX-Handel und tendierte zuletzt bei 0,540 CAD.

Volatus Aerospace
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Zum Vortag unverändert notierte die Volatus Aerospace-Aktie um 16:28 Uhr im TSX-Handel bei 0,540 CAD. Die Volatus Aerospace-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,560 CAD. Das Tagestief markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,530 CAD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,560 CAD. Im heutigen Handel wurden bisher 246'120 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,890 CAD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2026). Mit einem Zuwachs von 64,815 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 0,415 CAD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie 23,148 Prozent sinken.

Am 14.05.2026 lud Volatus Aerospace zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Volatus Aerospace hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.63 Mio. CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.71 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 13.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 25.08.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Volatus Aerospace 2026 einen Verlust in Höhe von -0,028 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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