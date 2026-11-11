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11.11.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittwochnachmittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie gab im TSX-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 0,445 CAD nach.
Die Volatus Aerospace-Aktie gab im TSX-Handel um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 0,445 CAD nach. Die Volatus Aerospace-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,430 CAD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,430 CAD. Zuletzt wechselten via TSX 273'583 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.
Am 26.03.2026 markierte das Papier bei 0,890 CAD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Kursplus von 100,000 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2026 Kursverluste bis auf 0,410 CAD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,865 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Volatus Aerospace gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -20,49 Prozent zurück. Hier wurden 8.42 Mio. CAD gegenüber 10.59 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Volatus Aerospace am 05.05.2027 präsentieren. Volatus Aerospace dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.12.2027 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,035 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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