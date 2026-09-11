Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023
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11.09.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach oben. Im TSX-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 0,600 CAD.
Um 16:28 Uhr wies die Volatus Aerospace-Aktie Gewinne aus. In der TSX-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 0,600 CAD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,610 CAD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,610 CAD. Zuletzt wechselten 1'103'224 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 0,890 CAD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2026). Mit einem Zuwachs von 48,333 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2026 bei 0,450 CAD. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 25,000 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Volatus Aerospace veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -20,49 Prozent auf 8.42 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel hatte Volatus Aerospace 10.59 Mio. CAD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2026 terminiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Verlust von -0,030 CAD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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