Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr wies die Volatus Aerospace-Aktie Gewinne aus. In der TSX-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 0,600 CAD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,610 CAD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,610 CAD. Zuletzt wechselten 1'103'224 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,890 CAD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2026). Mit einem Zuwachs von 48,333 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2026 bei 0,450 CAD. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 25,000 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Volatus Aerospace veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -20,49 Prozent auf 8.42 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel hatte Volatus Aerospace 10.59 Mio. CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Verlust von -0,030 CAD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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