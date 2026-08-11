Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace reagiert am Nachmittag positiv

Im TSX-Handel gewannen die Volatus Aerospace-Papiere um 16:28 Uhr 1,9 Prozent. In der Spitze legte die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,560 CAD zu. Bei 0,540 CAD ging der Anteilsschein in den TSX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 314'579 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.03.2026 bei 0,890 CAD. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,818 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,415 CAD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 24,545 Prozent Luft nach unten.

Am 14.05.2026 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -1,40 Prozent auf 5.63 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.71 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Am 26.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Volatus Aerospace veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,028 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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