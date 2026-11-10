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10.11.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace verliert am Dienstagnachmittag kräftig
Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der TSX-Sitzung 5,4 Prozent auf 0,440 CAD.
Die Volatus Aerospace-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im TSX-Handel ging es um 5,4 Prozent auf 0,440 CAD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Volatus Aerospace-Aktie bei 0,435 CAD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,465 CAD. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 434'467 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,890 CAD. Dieser Kurs wurde am 26.03.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 102,273 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,410 CAD ab. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 7,317 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volatus Aerospace am 13.08.2026 vor. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Volatus Aerospace 8.42 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.59 Mio. CAD umgesetzt worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Volatus Aerospace am 05.05.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 02.12.2027.
Analysten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace 2026 einen Verlust in Höhe von -0,033 CAD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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