Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gewinnt am Nachmittag kräftig

Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr 7,4 Prozent im Plus bei 0,580 CAD. Kurzfristig markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,610 CAD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,560 CAD. Im TSX-Handel wechselten bis jetzt 2'011'427 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Am 26.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,890 CAD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 53,448 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2026 bei 0,450 CAD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,414 Prozent.

Volatus Aerospace veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -20,49 Prozent auf 8.42 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.59 Mio. CAD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Volatus Aerospace am 26.11.2026 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,030 CAD je Aktie in den Volatus Aerospace-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace-Aktie im Minus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht Rückläufige Umsatzzahlen

Volatus Aerospace mit Deal über Batterielieferungen - Aktie zieht deutlich an

Volatus-Aktie im Fokus: Volatus Aerospace meldet gestiegene Umsätze und schmälert die Verluste