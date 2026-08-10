Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace behauptet sich am Nachmittag

Die Volatus Aerospace-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im TSX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,510 CAD an der Tafel. Die Volatus Aerospace-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,525 CAD. In der Spitze büsste die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,505 CAD ein. Die TSX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,520 CAD. Zuletzt wechselten 306'459 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Bei 0,890 CAD erreichte der Titel am 26.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 42,697 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 0,415 CAD. Mit Abgaben von 18,627 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volatus Aerospace am 14.05.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -1,40 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.63 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.71 Mio. CAD US-Dollar umgesetzt.

Die Volatus Aerospace-Bilanz für Q2 2026 wird am 26.08.2026 erwartet.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,028 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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