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09.11.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie stieg im TSX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 0,445 CAD.
Die Volatus Aerospace-Aktie konnte um 16:28 Uhr im TSX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 0,445 CAD. Die Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf 0,455 CAD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,455 CAD. Im heutigen Handel wurden bisher 473'284 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,890 CAD) erklomm das Papier am 26.03.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 100,000 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 0,410 CAD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,865 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volatus Aerospace am 13.08.2026. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 8.42 Mio. CAD – das entspricht einem Abschlag von -20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.59 Mio. CAD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Volatus Aerospace am 10.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.12.2027.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,033 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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