Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gewinnt am Nachmittag

Das Papier von Volatus Aerospace legte um 16:28 Uhr zu und stieg im TSX-Handel um 2,0 Prozent auf 0,520 CAD. Bei 0,520 CAD markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,510 CAD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 114'426 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,890 CAD) erklomm das Papier am 26.03.2026. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 41,573 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,450 CAD am 01.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,462 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -20,49 Prozent zurück. Hier wurden 8.42 Mio. CAD gegenüber 10.59 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Volatus Aerospace-Bilanz für Q3 2026 wird am 26.11.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,030 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace-Aktie im Minus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht Rückläufige Umsatzzahlen

Volatus Aerospace mit Deal über Batterielieferungen - Aktie zieht deutlich an

Volatus-Aktie im Fokus: Volatus Aerospace meldet gestiegene Umsätze und schmälert die Verluste