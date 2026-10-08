Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023
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08.10.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagnachmittag freundlich
Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volatus Aerospace zulegen und verteuerte sich in der TSX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 0,550 CAD.
Das Papier von Volatus Aerospace legte um 16:28 Uhr zu und stieg im TSX-Handel um 1,9 Prozent auf 0,550 CAD. Bei 0,550 CAD erreichte die Volatus Aerospace-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 0,550 CAD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via TSX 96'641 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,890 CAD erreichte der Titel am 26.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,818 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volatus Aerospace-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2026 bei 0,450 CAD. Mit einem Abschlag von mindestens 18,182 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Volatus Aerospace liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -20,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.42 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 10.59 Mio. CAD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Volatus Aerospace am 26.11.2026 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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