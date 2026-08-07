Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gibt am Freitagnachmittag nach

Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der TSX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 0,510 CAD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,500 CAD. Den TSX-Handel startete das Papier bei 0,530 CAD. Zuletzt betrug der Umsatz im TSX-Handel 238'650 Volatus Aerospace-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,890 CAD erreichte der Titel am 26.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 42,697 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.08.2025 bei 0,415 CAD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volatus Aerospace-Aktie 22,892 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 14.05.2026 äusserte sich Volatus Aerospace zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.63 Mio. CAD – eine Minderung von -1,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.71 Mio. CAD eingefahren.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 26.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Verlust von -0,028 CAD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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