Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023
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06.10.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im TSX-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 0,540 CAD abwärts.
Das Papier von Volatus Aerospace gab in der TSX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 0,540 CAD abwärts. Die Volatus Aerospace-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,540 CAD ab. Bei 0,550 CAD ging der Anteilsschein in den TSX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34'037 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 26.03.2026 auf bis zu 0,890 CAD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 64,815 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,450 CAD. Dieser Wert wurde am 01.08.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 16,667 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Am 13.08.2026 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 8.42 Mio. CAD, gegenüber 10.59 Mio. CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -20,49 Prozent präsentiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Volatus Aerospace am 26.11.2026 vorlegen.
Redaktion finanzen.ch
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