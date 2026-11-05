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05.11.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im TSX-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 0,450 CAD.
Das Papier von Volatus Aerospace gab in der TSX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 0,450 CAD abwärts. Das Tagestief markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,450 CAD. Bei 0,460 CAD ging der Anteilsschein in den TSX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 114'337 Volatus Aerospace-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,890 CAD erreichte der Titel am 26.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 97,778 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volatus Aerospace-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,440 CAD am 04.11.2026. Mit einem Kursverlust von 2,222 Prozent würde die Volatus Aerospace-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Volatus Aerospace liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.42 Mio. CAD – das entspricht einem Abschlag von -20,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.59 Mio. CAD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Volatus Aerospace wird am 26.11.2026 gerechnet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Volatus Aerospace-Verlust in Höhe von -0,033 CAD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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