Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023
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05.10.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag behauptet
Die Aktie von Volatus Aerospace zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im TSX-Handel zuletzt bei 0,550 CAD und damit auf dem Niveau des Vortages.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Volatus Aerospace-Aktie. Der Anteilsschein notierte via TSX bei 0,550 CAD. Die Volatus Aerospace-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,560 CAD an. Die Volatus Aerospace-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,540 CAD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,560 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 145'385 Volatus Aerospace-Aktien.
Am 26.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,890 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 38,202 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 0,450 CAD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volatus Aerospace-Aktie 22,222 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Volatus Aerospace veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Volatus Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 8.42 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.59 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um -20,49 Prozent verringert.
Die Volatus Aerospace-Bilanz für Q3 2026 wird am 26.11.2026 erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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