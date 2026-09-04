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04.09.2026 16:29:00

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tritt am Nachmittag auf der Stelle

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tritt am Nachmittag auf der Stelle

Die Aktie von Volatus Aerospace zeigt sich am Freitagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Volatus Aerospace-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im TSX-Handel notierte das Papier bei 0,520 CAD.

Volatus Aerospace
0.31 EUR -6.48%
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Die Volatus Aerospace-Aktie kam im TSX-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,520 CAD. Die Volatus Aerospace-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,530 CAD aus. Die Volatus Aerospace-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,510 CAD ab. Den TSX-Handel startete das Papier bei 0,530 CAD. Im heutigen Handel wurden bisher 276'601 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 26.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,890 CAD an. 71,154 Prozent Plus fehlen der Volatus Aerospace-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2026 bei 0,450 CAD. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 15,556 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 13.08.2026 äusserte sich Volatus Aerospace zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüsst. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -20,49 Prozent auf 8.42 Mio. CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.59 Mio. CAD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Volatus Aerospace am 26.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2026 -0,030 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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