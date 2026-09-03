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03.09.2026 16:29:00

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagnachmittag freundlich

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im TSX-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 0,495 CAD zu.

Volatus Aerospace
0.32 EUR 9.22%
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Um 16:28 Uhr sprang die Volatus Aerospace-Aktie im TSX-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 0,495 CAD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,510 CAD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,495 CAD. Zuletzt wechselten 279'429 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Am 26.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,890 CAD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Kursplus von 79,798 Prozent wieder erreichen. Am 01.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,450 CAD. Mit einem Abschlag von mindestens 9,091 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volatus Aerospace am 13.08.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -20,49 Prozent auf 8.42 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.59 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,030 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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