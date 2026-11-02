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02.11.2026 16:29:00
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie musste zuletzt im TSX-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 0,470 CAD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im TSX-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 0,470 CAD. In der Spitze fiel die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,470 CAD. Zum TSX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,480 CAD. Zuletzt wurden via TSX 175'596 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.
Am 26.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,890 CAD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 89,362 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2026 bei 0,450 CAD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 4,255 Prozent wieder erreichen.
Am 13.08.2026 äusserte sich Volatus Aerospace zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Volatus Aerospace hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.42 Mio. CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -20,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.59 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 26.11.2026 dürfte Volatus Aerospace Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,033 CAD je Volatus Aerospace-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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